Eines ist sicher: Die Credits im animierten Kurzfilm Cicada Princess könnten es problemlos auch mit einem Spielfilm aufnehmen. Vielleicht kein Wunder, schließlich steckt mit Mauricio Baiocchi ein Filmemacher dahinter, der schon in Blockbustern wie Star Trek und Looper die Computeranimationen geleitet hat. Cicada Princess aber ist ein kleines Neben- und Herzensprojekt von Baiocchi, das er über eine Crowdfunding-Kampagne finanziert hat.

Es geht dabei um die Zikaden, jene Insekten, die bis zu 17 Jahre lang in der Erde stecken, nur um dann zu schlüpfen, sich zu paaren und innerhalb von zwei Tagen wieder zu sterben. Cicada Princess greift dies in einer traurig-romantischen, durchaus auch etwas kitschigen, Geschichte auf, die an Märchen wie Aschenputtel angelehnt ist.

Das Besondere ist, dass es sich bei der Animation nicht um Stop-Motion handelt, sondern tatsächlich um Puppen, die mit minimaler Computeranimation bestückt sind. Ein toller Soundtrack und die märchendoktorhafte Erzählung von Stephen Fry runden die Arbeit ab.