Kurzfilm: „Confessions of a Pedalphile“

Es ist eines der letzten gesellschaftlichen Tabus, doch Merv möchte nicht mehr schweigen: Merv mag kleine Kinder…fahrräder. Seine Geschichte ist tragisch: Erst mit 26 Jahren nahm er die Stützräder ab und kommt seitdem nicht mehr von den kleinen Zweirädern los. Ob in pinker Farbe oder mit Spiderman-Emblem, mit kleinem Körbchen oder Klingel: Wann immer Merv an einem Kinderfahrrad vorbeikommt, kann er sich nicht beherrschen. Ob ihn ein Zwangsbesuch im „Big Bike Camp“ heilen kann?

Die Mockumentary Confessions of a Pedalphile von Edward Valibus Phillips läuft in diesen Tagen in der Auswahl des jährlichen VELOBerlin Film Award. Noch bis zum 29. März können die Zuschauer im Netz über ihren Lieblings-Radfilm abstimmen.