Wir Älteren™, die Eltern über 50 haben, kennen das natürlich: Kaum kommt man zu Weihnachten, zu Geburtstagen oder anderen festlichen Anlässen zurück in die Heimat, ist der erste Aufgabe den Computer zu reparieren. Denn wenn GMX oder der Internet Explorer nicht funktionieren, die Maus beim Putzen aus dem USB-Port gerutscht ist oder der Virenscanner ein Update braucht, helfen nur noch die Sprösslinge, Schwiegersöhne oder Nachbarskinder als Retter. Der animierte Kurzfilm The Ballad of a WiFi Hero erzählt diese Geschichte in Pixeloptik und mit Retro-Humor. „Still, the Google did not load!“

(via)