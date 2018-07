Short: „Mrs Peppercorn’s Magical Reading Room“

Ein bisschen Disney-Feeling bleibt bei diesem Kurzfilm nicht aus: Mrs Peppercorn’s Magical Reading Room nimmt die Zuschauer und die neunjährige Eloise mit in einer Reise in ein kleines und unheimliches Dörfchen in Cornwall. Die Zuflucht besteht für Eloise in Büchern. Doch als sie plötzlich die Wahrheit hinter einem seltsamen Buchladen und seiner verschrobenenen Inhaberin entdeckt, verwischen die Grenzen zwischen Realität und Traum. Regisseur Mike le Han ist damit ein wunderbarer kleiner Fantasyfilm gelungen, dessen Produktionsdesign sich nicht vor Spielfilm-Produktionen zu scheuen braucht.

Update: Der Film wurde wieder depubliziert.