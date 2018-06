25 Jahre Game Boy

Heute vor 25 Jahren kam ein nicht unbeliebtes kleines Gerät namens Game Boy heraus. Sowohl für die Entwickler, als auch für die Spieler bedeutete die kleine portable Spielkonsole einen Umbruch: Videospiele waren nicht mehr auf das Wohnzimmer beschränkt, sondern konnten plötzlich überall erlebt werden. Passend zum Jubiläum empfiehlt sich die kleine Dokumentation History of the Game Boy aus dem Hause IGN. Die wurde zwar schon zum 20. Geburtstag erstellt, hat aber natürlich nichts an ihrer Aktualität eingebüßt. Game on!