Joss Whedon zeigt neuen Film auf Vimeo

Wir ich schon zu Beginn des Jahres geschrieben hatte, sind alternative Vertriebswege im Netz auch für immer mehr bekannte Filmemacher im Kommen. Auch Joss Whedon (Buffy, Firefly, The Cabin in the Woods) versucht es mit seinem neusten Film diesmal auch abseits der Kinoleinwand: In Your Eyes debütierte erst vor wenigen Tagen auf dem Tribeca-Filmfestival, und ist nun bereits für eine 5$-Leihgebühr bei Vimeo on Demand verfügbar.

Wie häufig in Whedons Filmen geht es auch hier um übernatürliche Phänomene, um die seltsam-spirituelle Verbindung einer reichen Frau an der US-Okstküste und einem früheren Häftling in New Mexico. Eine „paranormale Romcom“ nennt io9 das Ganze, und auch wenn die Autorin nicht ganz so überzeugt von dem Film ist, ist Vimeo mit Whedon in jedem Fall ein Clou gelungen. Interessant dürfte sein, wie viele Menschen den Film am Ende tatsächlich „kaufen“.