DJ Earworm – United State of Pop 2014

Ein Musiker und Mash-Up-Künstler namens DJ Earworm knöpft sich jedes Jahr zum Jahresende hin einige der größten Pophits vor und schraubt sie einen einzelnen Track zusammen. Das macht er schon seit einer ganzen Weile, in seinem YouTube-Kanal geht das bis ins Jahr 2008 zurück. Jetzt hat er die neuste Ausgabe von United State of Pop veröffentlicht. Und ich muss gestehen: Bis auf Pharrell Williams und Taylor Swift kenne ich weder Songs noch Künstler. Aber das muss ja nichts heißen. So ungefähr soll jedenfalls das Jahr 2014 poptechnisch geklungen haben. Irgendwie weiß ich jetzt auch, wieso ich schon seit Jahren nicht mehr aktiv Radio höre…