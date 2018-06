Am 7.12. ab 11 Uhr ist der Bildungsforscher Olaf Köller mit einem Kommentar zur Pisa-Studie zu Gast im Schulblog

Ich freue mich über einen sachkundigen Gast im Schulblog: Wenn am Dienstag um 11 Uhr die offiziellen Pisa-Ergebnisse verkündet werden, dann wird sie Olaf Köller an dieser Stelle kommentieren.

Der Pädagogische Psychologe leitet das Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und der Mathematik (IPN) an der Uni Kiel. Vorher hat Olaf Köller das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) an der Humboldt-Universität zu Berlin aufgebaut und geleitet. Das IQB entwickelt im Auftrag der der Kultusministerkonferenz Bildungsstandards und überprüft in regelmäßigen Abständen, inwieweit die Schüler sie erreichen.