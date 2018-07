Schlappe für Rot-Grün: Gemeinschaftsschule in NRW gestoppt

Meldet dpa gerade:

Düsseldorf (dpa) – Der rot-grünen Landesregierung von

Nordrhein-Westfalen droht bei einem ihrer wichtigsten Vorhaben

juristischer Schiffbruch. Nach Ansicht des Verwaltungsgerichts

Arnsberg sind die von Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne)

erteilten Genehmigungen für die neuen Gemeinschaftsschulen

rechtswidrig. Das Gericht untersagte deshalb die Gründung einer

Gemeinschaftsschule im sauerländischen Finnentrop.

Löhrmann kündigte Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Münster

an. «Wir teilen diese Rechtsauffassung nicht», sagte sie am Dienstag

in Düsseldorf. Die Ministerin hatte im Rahmen eines Schulversuchs

zum kommenden Schuljahr die Bildung von 14 Gemeinschaftsschulen

genehmigt. In dieser neuen Schulform sollen alle Schüler mindestens

bis zur sechsten Klasse gemeinsam lernen. Langfristig will Rot-Grün

30 Prozent aller Schulen in NRW in Gemeinschaftsschulen umwandeln.

Das Verwaltungsgericht hält die Genehmigung lediglich durch eine

Experimentierklausel im Schulgesetz für unzulässig. Die Finnentroper

Schule sei «Teil einer systematischen, über punktuelle Projekte

hinausgehenden Einführung einer neuen Schulform». Dafür sei ein

«verfassungskonformes formelles Gesetz» erforderlich. Löhrmann sieht

sich dagegen mit dem Schulversuch «auf der sicheren Seite».

Gegen die Gemeinschaftsschule in Finnentrop hatten die

Nachbarstädte Attendorn und Lennestadt geklagt, die um den

Bestand ihrer Schulen fürchten. Für die Gemeinschaftsschule sollen

in Finnentrop Haupt- und Realschule aufgelöst werden. Zur neuen

Schule gab es nach Auskunft von Finnentrops Bürgermeister Dietmar

Heß (CDU) rund 140 Anmeldungen. 100 Schüler seien angenommen worden.