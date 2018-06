Elfmeterschießen auf 64 Feldern – die Regeln

Während der Fußball-WM in Brasilien wird dieses Blog zum WM-Blog. Viele kleine und große Dinge, auf die unsere WM-Reporter in Brasilien stoßen, die sie unterwegs erleben, die sie bewegen, finden hier ihren Platz: Eindrücke, Fundstücke, Miniaturen. Auch geben wir gelegentlich Einblicke in unsere Arbeitsweisen und Recherchen.

Aus Brasilien bloggen unsere Reporter Christian Spiller, hauptsächlich aus Rio, und Oliver Fritsch, meist aus dem WM-Lager der deutschen Nationalmannschaft. Aus der Redaktion in Berlin werden sie von Steffi Dobmeier, Eike Kühl, Paul Hofmann und Steffen Dobbert unterstützt. Alle Leser sind eingeladen, Kommentare abzugeben oder Links zu senden. Die Sportredaktion erreichen Sie über die Kommentarfunktion unter den Texten oder per Mail: online-sport@zeit.de.