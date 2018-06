„Der Führer is our life“ – Braune Metal-Konzerte in Berlin

UPDATE:

Wie heute in einer Stellungnahme des „Slaughterhouse e.V.“ [1] mitgeteilt wurde, wurden die Veranstaltungen NS-affiner Black Metal Bands am 11. November und 13. Dezember 2012 zwischenzeitlich abgesagt. Darüber hinaus wurden die Beziehungen zum Label „Apocalyptic Visions of Death“ mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Die Vertrauensbasis sei nunmehr nachhaltig gestört, hieß es vom Slaughterhouse.

Schon Mitte September war es im Zusammenhang mit einem geplanten Auftritt der Bands „Horna“, „Blacklodge“ und Tortorum“ zu einer Kontroverse um besagtes Label und das Slaughterhouse gekommen, nachdem antifaschistische Recherchen ergeben hatten, dass die von „Apocalyptic Visions of Death“ angekündigten Bands enge Verbindungen zum Spektrum des „National Socialist Black Metal“ (NSBM) aufweisen. Es folgten Distanzierungen des Dachverbands „Kulturfabrik Moabit e.V.“ und des benachbarten Kinos „Filmrauschpalast e.V.“, bevor der „Slaughterhouse e.V.“ schließlich einlenkte und das geplante Konzert kurzfristig absagte.

Am 20. Oktober kam es dann zu einem Konzert der NS-affinen Band Triarii, flankiert von weiteren Konzertankündigungen: Als Haupt-Act, eines für den 13. Dezember angekündigten Konzerts war das Musikprojekt „Make a Change… Kill Yourself“ Jakob Zagrobelnys vorgesehen. Zagrobelny war in der Vergangenheit mehrfach durch antisemitische und rassistische Statements und seine Nähe zum NSBM aufgefallen. Hinzu kam, dass mindestens zwei Bands, die für ein Konzert am 11. November diesen Jahres angekündigt worden waren, personelle Überschneidungen zu einschlägig neonazistischen Musikprojekten aufweisen.

Als antifaschistische Vernetzung „Auf die Pelle rücken!“ begrüßen wir daher ausdrücklich die heute mitgeteilte Entscheidung, die Zusammenarbeit mit dem Label „Apocalyptic Visions of Death“ aufzukündigen und die noch ausstehenden Veranstaltungen unwiderruflich abzusagen. Ferner hoffen wir, dass die nun anstehenden Diskussionen und angekündigten Konsequenzen dazu führen werden, dass rechte Veranstaltungen im Slaughterhouse e.V. zukünftig der Vergangenheit angehören.

Während sich enttäuschte Konzertgäste im Internet noch im Duktus der rechten Szene darüber empören, dass sich das Slaughterhouse „von diesen Links-Faschisten [habe] in die Knie zwingen lassen“ und ankündigen künftig einen Bogen um diesen Veranstaltungsort machen zu werden [2], werden andere direkter und schlagen vor, für künftige Veranstaltungen doch gleich auf Lokalitäten der rechten Szene zurückzugreifen [3].

Dass dies nötig wird, scheint jedoch fraglich: So verkündete „Apocalyptic Visions of Death“ zwischenzeitlich, bereits einen Ausweichort für das Konzert am 11. November gefunden zu haben [4]. Ob das „Blackland Berlin“ aus Prenzlauer Berg tatsächlich in die Bresche springen wird, wurde uns noch nicht bestätigt. Eine Stellungnahme der Betreiber_innen steht im noch Moment aus.

Hier beginnt der vorherige Text:

Dumme Provokation oder klare NS-Verherrlichung? In einem Berliner Klub spielen neuerdings immer wieder obskure Black Metal-Bands. Einige davon haben klare Verbindungen in die sogenannte „National Socialist Black Metal“-Szene (NSBM). Berliner Initiativen gegen Rechts fordern ein Ende der Konzerte. Der Störungsmelder dokumentiert den Aufruf.

Schon wieder findet im Slaughterhouse e.V. ein Konzert mit Bands statt, die enge Verbindungen in das Spektrum des National Socialist Black Metal (NSBM) aufweisen. Gemeint ist das Konzert der Bands „Tyrants Blood“ (Kanada), Vassafor (Neuseeland), „Maveth“ (Finnland), „Spearhead“ (England) und „Kill“ (Schweden) unter Involvierung des Labels „Apocalyptic Visions of Death“ am 11. November. Zudem wird weiterhin zum 13. Dezemberdas Konzert des Rassisten und Antisemiten Jakob Zagrobelny (Musikprojekt: „Make a Change… Kill Yourself“) beworben. Die folgenden problematischen Bands sollen nun schon am 11. November in den Räumen des Slaughterhouse e.V. eine Auftrittsmöglichkeit erhalten:

Spearhead

Eine der Bands „Spearhead“ (UK) weist personelle Überschneidungen mit der Band „Tortorum“ auf, die im September „offiziell“ wegen Verbindungen zum Label W.T.C. Records des Neonazis Sven Z. abgesagt wurde [1]. So organisierte W.T.C. Records die damalige Tour und tritt bis heute als Label von „Tortorum“ in Erscheinung [2]. Außerdem blickt der Schlagzeuger von Tortorum auf ein mehrjähriges Engagement in „National Socialist Black Metal“-Projekten (NSBM) wie „Thunderbolt“, „Veles“ und „Swastyka“ zurück [3].Derweil sorgt „Barghest“, derzeitiger Bassist und Sänger von Tortorum, gleichzeitig für Bass und Gesang der Band „Spearhead“, die nun schon am 11. November, knapp eineinhalb Monate nach dem verhinderten Auftritt von Tortorum, im Slaughterhouse e.V. auftreten soll. In Interviews benennt „Barghest“ die Werke des antisemtischen und pro-faschistischen Schriftstellers Julius Evola als persönliche Inspirationsquellen [4]. In weiteren Interviews gibt er auf die Frage, wodurch die Texte von „Spearhead“ inspiriert werden, Evola als Referenz an [5].

Außerdem ging Spearhead im Jahr 2006 mit der US-amerikanischen NSBM-Band „Grand Belial’s Key“ auf Europa-Tour [6].KillEine weitere Band, die für den 11. November angekündigt wird, ist die Metal-Band „Kill“ aus Schweden. „Kill“ hat wiederum personelle Überschneidungen mit der NS-Metalband „Sons of Satan“. „Kill“-Sänger und Bassist Carl Wockatz, alias „Carl Warslaughter“, nennt sich dort „Panzerfaust Benedictus Ultima 13“ (Drums). Weitere Bandmitglieder nennen sich „Birkenau Overlord Angel Incinterator“ (Bass), „SS Pentagram Werewolf Tiselius“ (Gitarre), „Pogrom Blitzkrieg Stromtrooper“ (Gesang). Wer das für einen schlechten Scherz hält, sollte sich die Texte der „Sons of Satan“ zu Gemüte führen, die in Bezug auf Rassismus, Antisemitismus und NS-Verherrlichung ihres Gleichen suchen [7].

Auch die Coverartworks sprechen eine derart eindeutige Sprache, dass sie durch keine „Provokation“ oder „Kunst“ mehr zu erklären wären. Das Wockatz außerdem in Interviews die Band „Burzum“, des Neonazis Varg Vikernes lobt [8], erscheint da fast schon wie ein Kavaliersdelikt.



„Sons of Satan“-Coverartworks: „Our Visions of a Holocaust to be“ (links), „In Times of Fire“ (rechts)

Fazit

Das Slaughterhouse und das Label „Apocalyptic Visions of Death“ beweisen hiermit abermals ein glückliches Händchen bei der Auswahl ihres Lineups. Somit können wir nur noch einmal auf das bereits in vorangenen Veröffentlichungen gezogene Fazit verweisen [9].

Auf die Pelle rücken! – Antifaschistische Infos aus Wedding und Moabit

–

[1] „Die Verbindung der geplanten Tournee zu dem Label W.T.C. Productions ist allerdings problematisch und auch die Band sieht sich nicht in der Lage klar Position zu beziehen. Daher sehen wir uns dazu gezwungen das Konzert so kurzfristig abzusagen.“ – Stellungnahme des Slaughterhouse vom 19.09.2012

[2] Auch das jüngste „Tortorum“-Album „Extinctionist“ erschien im April 2012 bei W.T.C. Records.

[3] fightfascism.wordpress.com

[4] WULF: „Your interviews are quite fascinating. Obviously, you are often asked about your musical influences, but I’m curious as to if you are influenced by any specific writers or literature? You’re quite well-informed when it comes to history, weapons, warfare, etc. Also, I have to ask if you are familiar with the writings of Robert Greene, author of books like 36 Strategies of War and 48 Laws of Power? Just curious.“

BARGHEST: „There is a certain amount of literary influences that have found their way into “Theomachia”, explicitly or otherwise. To name just a few direct influences: Spengler’s “The Decline of the West”, Evola “Revolt Against the Modern World”, Machiavelli “The Prince”; and mytho-philosophical works such as the Bhagavad Gita, the Eddas, Hesiod’s “Works and Days”, etc.“ – Malicious Intent, 05.06.2011

[5]Garett: „The lyrics on both Theomachia and Decrowning the Irenarch look at war and destruction from a philosophical and very intellectual stand point. Can you go into a little bit of detail about the inspiration behind this, and maybe talk a little bit about how taking such a complex approach with lyrics effects Spearhead’s song writing as a whole?“

Barghest: „The songs are written first. The lyrics are always worked out to fit each track after it is written. There are all-pervading lyrical themes you will find in both albums, but Decrowning the Irenarch looks at war more from the perspective of history, teaches as it does that war both ennobles man and strengthens society. Theomachia touches on the apocalyptic, cosmological aspect of war, the hand that pushes what is falling, dealing too with the various traditional (pre-modern) conceptions of the aeon cycle of civilisations. Inspiration come from various readings and reasoned thought. I don’t just want to list a handful of books, which would make no sense taken out of context. But anyone with a genuine interest in such matters may find the works of Evola and Spengler useful starting-points.“ – „Spearhead’s Bargest“ in Metal Pslater , 05.11.2011

[6] Konzertankündigung auf Metal Underground.

[7] Textbeispiel: „Sons of Satan – Der Fuhrer is our life“ vom Album „Cast into the race of progress“ (2000):

Pacifists will pay

Holy pack shall burn

Jewish fucking scum

Muslims alla fucked You are all the same

for other race a shame

police of the world

Scum of the earth Der Führer is our life

Satan’s is our soul

Rule above our right

Fourth Reich our goal Refrain: No zionism

Stop the lies

Smash the jews

Like fucking flies Attack in the east

Kill all your priest

Subhuman vermin scum

Infesting our world Der Führer is our life

Satan’s is our soul

Rule above our right

Fourth Reich our goal Refrain… Duty to our Aryan race

is to Zyklon-B reuse

Surrender or fucking die

Stop the jewish lie Cowards without spine

nor a land to rule

deranged crippled fuck

send them to the chamber! Christian jewish sluts

Muslim gowndraped whore

Retards of gypsy string

Niggers guks ’n fucks Der Führer is our life

Satan’s is our soul

Rule above our right

Fourth Reich our goal Refrain…

[8] [Interviewfrage:] What do you think about this trend of depressive Black Metal bands?

[Carl Wockatz ] I couldn’t find it more uninteresting. I prefer old Burzum to modern shit like Hypothermia. Who gives a fuck whether someone thinks black coffee is a reflection of ones miserable life? Why don’t they just write shitty poems to show their shitty girlfriends and spare the rest of us the pain of having a scene overflowing with crappy records…“ – obliteracionzine.blogspot.de, 18.02.2010

[9] „[D]as vom Slaughterhouse e.V. vorgetragene Schema des Ignorierens, Leugnens und Verharmlosen problematischer Schnittmengen scheint sich auch nach der Absage des Konzerts im September fortzusetzen. Die Kontinuität mit der nun am 13. Dezember versucht werden soll, mit Jakob Zagrobelny abermals einen Akteur, der offenkundig tief im braunen Sumpf steckt, hoffähig zu machen, hatten wir so trotzdem nicht erwartet. Damit reflektiert die aktuelle Konzertpolitik bruchlos, dass man sich einer kritischen Auseinandersetzung mit Bands, geäußerten Inhalten, ihrer Ästhetik, sowie personellen Überschneidungen ins neonazistische Lager nicht stellen möchte. In Anbetracht der Stellungnahmen und Positionierungen des Slaughterhouse e.V. und des Veranstalters „Apocalyptic Visions of Death“ in der bisherigen Auseinandersetzung, steht zu befürchten, dass auch in Zukunft rechte Veranstaltungen in vorauseilendem Gehorsam als „unpolitisch“ gelabelt und damit gegen antifaschistische Kritik abgekanzelt werden. Doch wenn das Slaughterhouse daran festhält, sich als feste Adresse für Veranstaltungen des rechten bis neonazistischen Flügels der Metal-Szene zu etablieren, werden Antifaschist_innen dem auch in Zukunft nicht tatenlos zuschauen. Wie im Falle vergangener Veranstaltungen werden wir Schnittmengen benennen und diese öffentlich thematisieren.“ – vgl. „Horna und kein Ende – Wieder rechte Veranstaltungen im Slaughterhouse“ – aufdie pellerücken.blogsport.de, 02.11.2012