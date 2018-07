Schöne Grüße…

… sollen hiermit an Marc Lindemann gehen, den Autor des Buchs Unter Beschuss. Als gelernter Politologe hat der zeitweilig am Hindukusch dienende Reserveoffizier einen bemerkenswerten Weg eingeschlagen: Er hat die Schweigepflicht zu dem Drama „Afghanistan“ aufgegeben, hat mit seinen Erfahrungen die Berufspolitiker an der „Heimatfront“ unter Beschuss genommen, Vorgesetzten beim Militär aus dem Herzen gesprochen und ist ihnen auch einmal auf den Schlips getreten.

Bravo! Lektüre dieser Art braucht unsere Zeit mehr als Thriller von Dan Brown und Stieg Larsson.

Klaus Heyde, Pirna

PS: Ob Marc Lindemann die ZEIT liest, weiß ich nicht. Aber ich kann es mir nicht anders vorstellen.