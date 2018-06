Wiedergefunden: Titelmusik

Als ich noch ein Kind war, schauten meine Eltern häufig Die Sprechstunde mit Antje Kühnemann im Fernsehen an. Und ich war schon damals fasziniert von der Titelmelodie der Sendung. Aber ich wusste nie, um welches Stück es sich handelt oder gar, wer sie interpretiert. In den letzten Jahren dachte ich immer wieder mal an diese Melodie, bis ich auf die Idee kam, beim Bayerischen Rundfunk nachzufragen. Und tatsächlich schrieb man mir, es handle sich um die Pop-Fassung des Präludiums in C-Dur von Johann Sebastian Bach, interpretiert durch Raymond Lefèvre. Über das Internet fand ich einen Händler, bei dem ich die Platte antiquarisch kaufen konnte; es scheint keine CD-Version zu geben! Auch das Original-Präludium von Bach habe ich mir inzwischen gekauft, und beide Versionen haben mir ­ je nach Stimmung ­ schon viele Glücksmomente beschert. Die Sprechstunde nämlich hat mit ihrer Titelmelodie damals den Grundstein für meine Liebe zu klassischer Musik gelegt!



Katharina Zöller, Weilheim in Oberbayern