Immer, wenn ich mit meinem neunzehnjährigen Enkel über irgendwelche Probleme rede – vorausgesetzt, er hat mal Zeit dafür – kritzelt er so vor sich hin. Kürzlich entstand im Lauf eines solchen Gesprächs dieses „Lebewesen“. Es hat mir so gut gefallen, dass ich es rahmen ließ, um es mir an die Wand zu hängen.

Rolf Auer, Mainz