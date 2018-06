Urzeitliche Erfinder

Meine maßlose Überschätzung von heutigen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen wurde angekratzt, als ich am Sonntag das archäologische Museum im Pauli-Kloster zu Brandenburg/Havel besuchte. Viele spitz zugeschlagene Feuersteine füllen überall die Vitrinen, aber wie kommt man auf die Erkenntnis, dass ein Pfeil mit solchem Feuerstein besser fliegt, wenn sein Schaft mit Federn versehen ist? wie kamen Steinzeitmenschen auf die Idee, mit ihren Mitteln einen Blasebalg zu basteln, um das Feuer anzufachen? Diese Vorgänge wurden mir in dem exzellenten Pauli-Kloster-Museum so anschaulich vor Augen geführt, dass der Unterschied in der Potenz des Neocortex zwischen diesem Anfangswissen und z.B. der Evolutionstheorie oder neuzeitlichen technischen Neuerungen zu schwinden schien.

Christa Krüger, Berlin