In der Früh um acht im Alten Stadtbad (das aufgrund eines Bürgerbegehrens nun doch nicht geschlossen werden darf) meine Bahnen zu ziehen. Die Sonne zaubert Seychellenwasser durch die Jugendstilfenster. Man ist mitten in Augsburg und doch an einem völlig anderen Ort.

Ingrid Kipp, Augsburg