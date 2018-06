Alt-Englischer Humor

London. U-Bahn-Haltestelle Westminster. Ein altes Ehepaar betritt das Abteil. Beide mindestens 90, sie gebückt und am Stock gehend, er zitternd und mit Hut. Sie halten sich an den Händen. Wie auf Kommando erheben sich alle Leute von ihren Plätzen. Die Alten nicken dankend und setzen sich mühsam. Er nimmt den Hut ab. Schaut versonnen lächelnd in die Runde.

Dann beugt er sich zu seiner Frau, küsst sie auf die Wange und sagt seufzend: „Ich glaube, wir sehen ziemlich alt aus, my dear.“

Hannah Ruhm, Hannover