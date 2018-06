Viele Kulturen, viel Platz

Ich komme in den Klassenraum und sehe an der Tafel eine Zeichnung, die mich abbilden soll, die deutsch-türkische Deutschlehrerin. „Aber warum habt ihr mich denn mit so einem großen Kopf gezeichnet?“, frage ich erstaunt. Darauf Alexander aus der Klasse 5: „Bei Ihnen müssen ja auch zwei Länder einpassen.“ Kann man multikulturelles Sein stimmiger beschreiben?

Sencan Tasci, Dinslaken