Staunen für Erwachsene

Wir müssen den Kindern die Welt erklären! Dachte ich. Bis ich neulich in einer Buchhandlung am Tisch mit den Kinderbüchern stand und sich ein etwa dreijähriges Mädchen zu mir gesellte. Schweigend sah es sich die Bücher mit mir an. Dann zeigte es auf ein Bilderbuch: „Was für eine Musik ist das?“ Ich war ganz gerührt und erklärte ihm, dass das keine Musik sei, sondern ein Buch, in dem man lesen und dessen Bilder man sich ansehen könne und… Geduldig ließ mich das Mädchen ausreden, drückte mit dem Finger auf eines der bunten Bilder, und – aus dem Buch erklang ein Kinderlied!

Monika Brockmann, Coesfeld