Es lebe die Zeitung aus Papier!

Die gedruckte Zeitung hält mich am Leben, hier in Afrika, intellektuell und kulturell. Was für ein Jammer, wenn sie zugunsten der elektronischen Zeitung verschwinden würde! Elektronik braucht Strom, und den gibt es hier nur unregelmäßig, die Internetverbindung ist oft gestört. Auch wenn die Zeitung aus Deutschland hier erst mit drei Wochen Verspätung ankommt: Ich kann sie in der Hand halten, kann sie lesefreundlich knicken, mit ins Bett nehmen oder in den Bus. Ich kann gute Artikel ausreißen, ausgelesene Seiten weiterschenken. Und nicht zu vergessen: Ich kann das Papier vielfältig verwenden. Zum Feuermachen, als Saugmaterial, als Verpackung. Ein Lob auf die Zeitung

aus Papier!

Tabea Müller, Bamenda, Kamerun