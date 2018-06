Kritzelei: viele kleine Hundertwassers

Um den Lehrermangel zu lindern, helfen in der Hermann-Hedenus-Hauptschule in Erlangen Senioren wie ich – ich bin 71 Jahre alt – bei der Betreuung von Arbeitsgruppen und in der Projektarbeit. Diese Kritzelei entstand bei den Vorgesprächen mit der Kunstlehrerin, Frau Maier, für ein Malprojekt zum Thema Hundertwasser mit ihrer Klasse 6c. Die Schüler waren mit viel Freude bei der Arbeit und produzierten an mehreren Tagen viele schöne „Hundertwassers“.



Klaus Hoffmann, Adelsdorf, Mittelfranken