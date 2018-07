Zeitsprung: Sværefjord

Seit zwölf Jahren wohnen wir in Norwegen, am Sværefjord bei Balestrand zwischen 800 und 1400 Meter hohen Bergketten. Am Ostufer des Sværefjords heißt ein Gipfel der Bergkette Blåhesten – „Das blaue Pferd“. Ich fragte Anwohner, betagte und junge. Aber warum ausgerechnet dieser Gipfel (auf den Bildern der erste von links) „Das blaue Pferd“ heißt, konnte mir niemand erklären.

Im letzten Dezember gab mir meine Fotoleidenschaft die Antwort. Aus einer Bilderserie vom Sværetal lag ein winterliches Foto neben meinem Arbeitsplatz. Bei einem flüchtigen Blick erkannte ich einen Pferdekopf. Da war es, das blaue Pferd! Erst eine bestimmte Schneehöhe macht die Erscheinung des Pferdekopfes möglich, denn die Schatten in einer Schneelandschaft zeigen immer einen blauen Farbton. Das Rätsel des blauen Pferdes war durch Zufall gelöst.

Apo G. Schamp, Balestrand, Norwegen