Begegnung mit Kormoran

Nach der Arbeit abends auf dem Rennrad durchs sommerlich erwärmte Weserbergland. Kaum Autos, alle Sinne auf Empfang, so gleite ich dahin. Rechts spiegelglatt der ruhige Fluss. Am Ufer sitzt ein Kormoran und hat die Schwingen zum Trocknen gespreizt. Wir schauen uns an und er segnet meine Vorüberfahrt. So fühle ich Leben.



Norbert Klenke, Bodenwerder, Niedersachsen