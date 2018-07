Wieder einmal besuchte ich das Lahntal, um auf einem der steilen Wanderpfade durch den Wald zu kraxeln. Da kam mir eine junge Familie entgegen. Der Junge, etwa acht, hüpfte mehr, als dass er ging, weit den Eltern und der kleinen Schwester voraus. Ich war an einer engen Stelle ein Stück zur Seite getreten, als er vor mir stehen blieb. Dann sagte er nur: „Danke!“ – und sprang weiter. Was für ein segensreiches Wort, dachte ich, besonders, wenn es aus Kindermund so unbekümmert daherkommt!

Ulrich Brötz, Hahnstätten im Taunus