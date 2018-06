Abschied von der Förderklasse

34 Jahre lang war ich Lehrer an einer Förderschule. Seit zwei Wochen bin ich Pensionär. Am letzten Schultag durfte jedes Kind etwas fragen oder einen Wunsch aussprechen. Alwin, der sich daran erinnerte, wie ich an jedem Dreikönigstag meine Kinder verkleidet hatte und mit ihnen samt Weihrauchfass und Kreide von Klasse zu Klasse gezogen war, wusste auch, dass ich künftig ehrenamtlich in einer Justizvollzugsanstalt arbeiten werde. „Wirst du die Gefangenen im Knast auch als Dreikönige verkleiden und mit ihnen von Tür zu Tür ziehen?“, fragte er. Da habe ich gespürt, wie ich feuchte Augen bekam.

Albrecht Tangerding, Rottendorf, Unterfranken