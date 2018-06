Wiedergefunden: Ticket zum World Trade Center

Beim Wühlen in alten Fotokisten fiel mir diese Eintrittskarte in die Hände. 1985 war ich mit meiner großen Schwester in Amerika gewesen. Sie zeigte mir die große, weite Welt, und staunend blickte ich die mächtige Glasfassade des World Trade Center empor. Eine Fahrt hinauf zur Aussichtsplattform war damals ein fester Programmpunkt jedes New-York-Besuchs. Nie werde ich die Aussicht von den Twin Towers vergessen, die nur 16 Jahre später in sich zusammenkrachen sollten, nie diese Urlaubswochen, nie die Zeit mit meiner großen Schwester, die vor ein paar Wochen starb. Wenn ich diese Eintrittskarte betrachte, wird mir klar, wie vergänglich doch alles noch so Große und Erstaunliche ist – und alles noch so Geliebte und Verehrte.

Leonhard Peters, Itzehoe