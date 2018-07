Zeitsprung

Als ich vor einiger Zeit mit der Stuttgarter Zahnradbahn fuhr, sah ich diese Bank und ärgerte mich darüber, dass sie so wenig einladend aussah: Die Farbe war alt und aufgeplatzt, die Sitzfläche war rau und ungemütlich. Also fuhr ich kurzerhand mit meinem Fahrrad zum Baumarkt und kaufte bunte Folie. In der Nacht darauf, möglichst still und leise, nagelte ich die Folie auf die Bank. Aber ich war wohl nicht still und leise genug, denn plötzlich kamen Leute aus der Nachbarschaft, es war 2.30 Uhr nachts. Aber sie vertrieben mich nicht, sondern sagten nur: „Hey, das sieht gut aus!“ Wenige Wochen später allerdings war die Folie wieder weg. Die Stadt hatte die Bank von Grund auf saniert…

Frank Wagner, Stuttgart