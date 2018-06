Es ist nicht so leicht, im fortgeschrittenen Alter noch neue Freundschaften einzugehen mit all den alten Lasten, die wir so mit uns tragen. Mit Mitte 50 habe ich in Marianne eine Freundin entdeckt. Dieses Heranwachsen eines neuen Vertrauensverhältnisses, das allmähliche Entdecken der Seelenverwandtschaft und diese Freude am Zusammensein ist Glück pur.

Annedore Reich-Brinkmann, Wipperfürth