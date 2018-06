Demonstration gegen „Stuttgart 21“. Ungewöhnlich viele Menschen sind gekommen. Vor dem Zug durch die Stadt stehen wir mit vielen anderen auf dem Bahnhofsplatz im Regen. Plötzlich reißt der Himmel auf, die Abendsonne erleuchtet den Bahnhofsturm und die Häuser an den Hängen. Am schwarzgrauen Himmel erscheint ein wunderbarer Regenbogen und noch ein zweiter über dem Bahnhof. Zunächst ist es ganz still, dann bricht Jubel aus. Wenn das kein Zeichen des Himmels ist!

Ursula Kirchner, Stuttgart