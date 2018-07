Zeitsprung: Cottbusser Schillerplatz

Das erste Bild zeigt mich als kleinen Jungen bei einem Sonntagsspaziergang im Jahre 1955 vor dem bekannten spätsezessionistischen Jugendstiltheater auf dem Schillerplatz von Cottbus. Im vergangenen Sommer habe ich meine Heimatstadt nach langen Jahren wieder besucht, und dabei entstand das zweite Bild an gleicher Stelle.

Bis auf die Bepflanzung und die wasserspeienden Tierfiguren hat sich der Platz nur wenig verändert. Doch die Atmosphäre ist grundverschieden: Früher flanierte man dort in Sonntagskleidung, heute wird – was auf dem Foto leider nicht zu sehen ist – auf der Wiese in legerem Look gegrillt.

Wolfgang Kittlick, Berlin