Wer singt, stottert nicht

Und wieder ein solcher langer, nicht enden wollender Tag. Am Nachmittag dann noch eine neue Patientin, eine Dame mittleren Alters, die zusammen mit Ihrem Mann kommt, dieser ruhig, jedoch liebevoll im Hintergrund. Was plagt Sie denn? Und sie, sie stottert, stottert, stottert… Herr Doktor, ich muss singen! Und so höre ich an diesem Tag das erste Mal eine gesungene Schilderung rheumatischer Beschwerden. Im Gesang fließt ihre Sprache mühelos dahin. Am Schönsten, der Ehemann der seine Frau würdevoll und kommentarlos aus des Zimmer leitet. In guten wie in schlechten Tagen…

Dr. med. Carsten Stille, Hannover