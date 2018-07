Beim Erntedankgottesdienst in der St.-Jakobi-Kirche Lübeck mit dem Schüler-Lehrer-Eltern-Chor und dem Schulorchester des Johanneums die Bach Kantate Wir danken dir, Gott, wir danken dir zu singen. Wie wunderbar, dass so viele junge Menschen Freude an klassischer Musik haben und dafür Sonntagmorgens in die Kirche kommen!

Martina Böttger, Lübeck