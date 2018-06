Der Sieger: Ein internationales Deutschland

Wettbewerb der Hotelfachschulen in Lissabon: 360 Schülerinnen und Schüler aus 31 Ländern sind am Start, aus Deutschland nur ein Schüler aus dem Restaurantservice und eine Schülerin aus dem Bereich Hotelmanagement. Sie arbeiten mit typisch deutscher Exaktheit und dem viel gerühmten deutschen Engagement für den Gast. Endlich, nach vier Wettbewerbstagen, die Entscheidung – und ein Lachen geht durch den Saal: „Gold for Ahmed Osmanovic and silver for Angela Inglisa from the hotel school of Saarbrücken, Germany.“ We proudly represent: an international Germany!

Carmen E. Kreutzer, Saarbrücken