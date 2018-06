haben Sie auch gelesen, was der griechische Ministerpräsident kürzlich in einem ZEIT-Interview sagte? „Steueroasen helfen bestimmten Menschen dabei, ihre Staaten auszurauben.“ Die Deutsche Bank aber hat 499 Tochtergesellschaften in Steueroasen wie den Cayman-Inseln und Jersey. Schade, dass Sie uns nicht mitteilen werden, wie viele deutsche Staatsbürger Sie dort als Kunden haben und um welche Milliardenbeträge der deutsche Fiskus dadurch gebracht wird.

Schöne Grüße, Frank Zahlmann, Duisburg