Einer dieser schönen Herbsttage. Sieben Kinder sitzen draußen am Boden bei einem Kreisspiel, gespannt, konzentriert. Jedes will der Sieger sein. Auf einmal Julia: „Klasse, hurra!“ Sie hat es geschafft! Ein Junge starrt vor sich hin, einer sagt halblaut: „Scheiße!“ Keiner rührt sich. Da springt Julia auf: „Ach, Quatsch, wir haben alle gewonnen!“ Es ist zum Heulen schön. So einfach kann das sein, das mit dem Frieden!

Rosemarie Bottländer, Odenthal