Was mein Leben reicher macht

an einem grauen Dienstagmorgen nach Tagen voller ausufernder Arbeit ausschlafen und vor dem Aufstehen noch lesen. Bis um elf Uhr frühstücken, danach auf dem Sofa sitzen und meiner Tochter, die längst selbst lesen kann, vorlesen. Dann in die Küche gehen, in die jetzt die Herbstsonne scheint und Linsensuppe kochen. Der Duft der Sellerieknolle. Wie wunderbar sind Herbstferien!



Christine Illgner, Erkrath