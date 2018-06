Der Moment, wenn meine Yasmin am Freitagabend nach vier, fünf Wochen Trennung und fünf Stunden Bahnfahrt von Bonn in Stendal ankommt. Wenn ich mich erwartungsvoll nach allen Seiten umsehe, weil ich nie weiß, in welchem Waggon sie sitzt. Wenn ich sie dann entdecke, in der rechten Hand die Transportbox mit unserem Kater Schmendrik, in der anderen die Reisetasche. Lächeln, Freude… Schön, dass es dich gibt!

Sören Ergang, Stendal