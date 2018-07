Kurzbesuch in meiner alten Heimat, dem Oberallgäu. Trübe Nebelstimmung im Tal, doch auf 1800 Metern Höhe liegt einem die Welt, bedeckt von einem strahlend weißen Teppich, zu Füßen. Aufgestiegen mit Hilfe der Bergbahn durch nahezu undurchdringliches Weiß, westseits im Bergschatten dann zu Fuß über Serpentinen immer weiter in die warme Höhe bis zum Punkt, an dem die Sonne ihre wahre Kraft entfaltet, und die Gänsehaut ganz bestimmt nicht der Restkühle des Nebels geschuldet ist. Ein herrlicher Anblick!

Lothar Glasmann Bornheim, Pfalz