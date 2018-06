In der letzten Septemberwoche flogen wir, unsere beiden Töchter, mein Mann und ich, für fünf Tage nach Lissabon. Dieser Trip war ein Geburtstagsgeschenk von den beiden an uns, in großer Absicht, Erinnerungen an Brasilien, wo wir vier Jahre gelebt haben, linguistisch wachzurufen. Diese Reise ist ihnen von Anfang bis Ende famos gelungen und unsere „Viersamkeit“ erlebte etwas ganz Besonderes. Vier Tage nach unserer Rückkehr erhielten wir eine Ansichtskarte aus Lissabon von unserer Jüngsten mit folgenden Worten: „Zehn Minuten vor Abflug, ich sehe Euch ab und zu im duty free umherlaufen, muß lächeln und finde: EUCH SUPER! Schön war es. Sehr.“ Diese Lissabonkarte hängt gerahmt in sichtbarer Nähe, sie macht mein Leben reicher!



Marlis Stiebich, Kleinpürschüt