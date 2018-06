Großer Umschlag, gute Nachricht

Heute Morgen öffnete ich meinen Briefkasten und fand einen großen Umschlag, Absender: Die Fulbright-Kommission Deutschland. „Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie für ein Jahresstipendium in den USA ausgewählt wurden…“ Fassungslos blickte ich auf den Brief. Das war mein dritter Versuch, ein Stipendium zu erhalten und bislang erhielt ich immer die gleiche Antwort: „Mit Ihrem Doppelstudium passen Sie nicht in unser Bewerberprofil.“ Ich war entmutigt, bedeutet deutsche Bürokratie, keine anderen Wege gehen zu können? Nur weil Freunde und Dozenten an mich glaubten und mir Mut machten, bewarb ich mich erneut, und jetzt das. Wenn ich meinen Schock überwunden habe, werde ich an ganz vielen Stellen danke sagen.

Judith Mangelsdorf, Potsdam