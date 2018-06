Die Berge machen mein Leben reicher

Stuttgart. Sonntag. Sonne, Wärme mitten im November. Sehnsucht nach Leben und Sehnsucht nach den Bergen. Weitblick brauchen… Spontan, unvernünftig, Pflichten zurücklassend, fahre ich vier Stunden Richtung Süden. Von Augsburg aus sehe ich schon die Berge. Dann, endlich, sitze ich am Ufer des Starnberger Sees. Auch als die Schatten länger werden, sitze ich noch eine Stunde lang dort, die Sonne wärmt fast wie im Sommer, vor mir die schneebedeckten Berge, die sich am Horizont als Kette klar abzeichnen. Sonnenuntergang in Rot-Blau-Lila. Danach vier Stunden zurück nach Stuttgart. Montag, kalt, grau, verregnet. In meinem Kopf viele Bilder, auf meinem Handy als Hintergrund jetzt eins davon mit den Bergen.

Jutta Nolte, Stuttgart