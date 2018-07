Hier ist Afrika (10)

Wie süß sie sind, diese Mäuse, ganz klein und niedlich! Treuherzig gucken sie mich mit ihren braunen Knopfaugen an, scharren und knistern in der Speisekammer. Zu zweit stecken sie in den zum Trocknen aufgehängten Maiskolben und machen sich noch nicht einmal die Mühe davonzulaufen. In der Küche begrüßt mich Mäusekot, wie an jedem Morgen. Was ist so lecker am papierenen Etikett der Ölflasche? Frech, dreist, gierig und gefräßig haben sich die Viecher durch die Folie in die Butter gefressen und eine teelöffelgroße Menge davon vertilgt. Pfui! Eines Abends rennen sie wieder, die Biester, und da muss ich leider feststellen, dass sie nicht nur Butter, Mais und Reis mögen: Sie nagen auch an Kerzen; an Kaffeepackungen und Korken sowieso. Vor ein paar Tagen haben sie mir einen stabilen Plastikkanister durchgebissen!



Das Wochenende verbringe ich auswärts mit dem Ziel, mal eine Nacht durchzuschlafen. Was geschieht? Knabbergeräusche alarmieren mich. Und ich muss nicht lange darüber staunen, dass meine Sachen so durcheinandergeraten sind: Keine Frage, auch hier gibt es Mäuse! Und die knabbern an allem, was sie finden. So quillt der Inhalt fröhlich aus Zahnpasta- und Cremetuben, Shampoo und Flüssigseife. Überall Plastikraspel und frischer Mäusekot. Eines Tages öffne ich einen Ordner im Büro und muss sehen, dass glatt die Hälfte der Papiere säuberlich abgeknabbert ist! Mitunter bin ich nicht sicher, welche Maus ich am Computertisch benutzen soll. Zumindest die Längen der Schwänze sind sehr ähnlich.

Seit fast zwei Jahren lebt Tabea Müller, 37, im Nordwesten Kameruns. Als Sozialmanagerin berät sie Frauen, unterstützt ein Alphabetisierungsprogramm und andere Projekte. Hier erzählt sie jede Woche über den Alltag im Inneren Afrikas