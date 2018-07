Ein Montag im November. Meine Frau und ich waren den ganzen Tag als Touristen in Erfurt unterwegs, abends haben wir Lust auf Kultur, doch auch langes Suchen in der Lokalzeitung bringt uns auf keine Idee. Zufällig laufen wir am TIK (Theater in der Kapelle) vorbei, fragen nach, ja, heute Abend ist Vorstellung. Wir sitzen an diesem Abend zu zweit im Zuschauerraum – und wir bekommen eine „Privatvorstellung“ in gleicher Qualität, als würde das Ensemble vor dem voll besetzten Saal spielen.

Hellmut Schmidt-Bäumler, Bad Herrenalb