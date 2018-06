Nach zehn Stunden in Seminaren, Tutorien und Vorlesungen stehe ich in der Kälte und warte sehnsüchtig auf den Bus nach Hause. Da fährt ein Auto mit heruntergekurbelten Fensterscheiben vorbei, aus dem Radio schallt Eros Ramazzotti. In dem Moment springt die Ampel auf Rot, das Auto steht, Eros singt – und das, worauf ich sehnsüchtig warte, ist nicht mehr der Bus, sondern mein nächster Italienurlaub.

Bernadette Schmidt, Dinkelsbühl