Zeitsprung: Klassenreise

Das obere Bild entstand 1959 bei unserem 14-tägigen Englandaufenthalt am Trafalgar Square in London. Bei einem Klassentreffen 51 Jahre später haben wir versucht, die Szene nachzustellen, was uns leider nicht ganz detailgetreu gelungen ist. Eventuell waren die Regieanweisungen der Fotografin – ja, es waren damals auch einige Mädchen dabei auf der Klassenreise – nicht präzise genug. Nein, nein, das wäre wohl nicht recht und billig, es ihr in die Schuhe zu schieben. Vermutlich lag es eher daran, dass der Abend bereits etwas fortgeschritten war… Schön, dass wir alle noch da sind und zusammen lachen können.

Dieter Paul, Solingen