Während der vielen Sitzungen von kirchlichen Ausschüssen und Gremien, die ich als Pfarrer bestreite, fängt mein Bleistift fast immer an, sich wie von Geisterhand zu bewegen. So kann ich gedanklich am besten bei der Sache bleiben. Diese Kritzelei ist das Ergebnis der intensiven Vorbereitung einer Konfirmandenfreizeit.

Friedhelm Feldkamp, Barsinghausen bei Hannover