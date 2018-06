1978. Ich biete meinem 3-jährigen Sohn zum Auswendiglernen das Gedicht „Lieber, guter Weihnachtsmann…“ an. Er will wissen, was eine Rute ist. Nach meiner Erklärung sagt er: „Nee, Mama, das lern ich nicht!“ Wir haben dann eine freundliche Umdichtung vorgenommen – ohne Rute.

2010. Ich biete meiner 3-jährigen Enkelin das gleiche Gedicht an. Auch sie will wissen, was eine Rute ist. Danach sagt sie entschieden: „Nein Oma. Das geht nicht! Das darf auch kein Weihnachtsmann!“

Etta Wilken, Hildesheim