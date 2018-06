An Heiligabend 2010 eine einsame Langlaufski-Tour durch den verschneiten Winterwald machen: Die Tannen links und rechts von mir sind bestimmt so hoch wie unser Kirchturm im Dorf. Und mich an die gleiche Skitour an Heiligabend 1980 erinnern. Damals reichten mir die Tannen gerade bis zum Knie! Drei Jahrzehnte Lebenszeit – doch die Freude am Skilanglaufen ist die gleiche geblieben.

Waltraud Günther, Glatten, Schwarzwald