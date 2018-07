Wiedergefunden: Der Wismut-Ausweis

Als ich kürzlich mein Arbeitszimmer aufräumte, ist mir dieser Ausweis wieder in die Hände gefallen. Mein Onkel hatte ihn fünfzehn Jahre zuvor mit den Worten übergeben: „Du interessierst dich doch für Zeitgeschichte! Du bist der richtige Aufbewahrungspartner für dieses Dokument.“ 1946 war mein Onkel nach einjähriger US-Kriegsgefangenschaft nach Zwickau zurückgekehrt und hatte 1947 bei der SDAG (Sowjetisch-deutschen Aktiengesellschaft) „Wismut“ als Radiometrist angefangen. Seine Aufgabe: Uranerzlager für die sowjetischen Atombomben zu suchen. Mit 64 ging er in Rente und ist 1999 qualvoll an den Folgen der jahrelangen Uranstrahlung gestorben.

Rolf Jürgen Löffler, Laubach-Freienseen, Hessen