Lieber Günther Jauch,

in Ihrer Sendung Wer wird Millionär? hatten Sie kürzlich eine sympathische Kandidatin, die beinahe an der Frage „Was ist die ‚Schöne Else‘?“ gescheitert wäre. Die Antwort „Der Baum des Jahres 2011“ schloss sie zunächst aus. Da entdeckten Sie eine Dame im Saal, die mit ihrem Nachbarn diskutierte, also offenbar eine Ahnung hatte, und baten sie als Zusatzjoker zu sich. Ein Wechselgespräch zwischen Ihnen, der Kandidatin und der Jokerdame, große Spannung und dann die Erlösung: „Schöne Else“ ist eine volkstümliche Bezeichnung für die Elsbeere, und die ist gerade zum Baum des Jahres ausgerufen worden. „In Deutschland sehr selten, vom Vergessen bedroht, an Vitamin C reichste Wildfrucht, sehr schönes Holz“, darf der Joker vorlesen. Jetzt wissen es Millionen Zuschauer. Danke an Sie und Ihr Redaktionsteam!

Schöne Grüße, Silvius Wodarz, Marktredwitz